La Model de Barcelona inicia la primera fase per ser escola, poliesportiu i gestor energètic

Es resol el concurs per a la redacció conjunta del projecte executiu



La Model de Barcelona ha iniciat la primera fase de la seva transformació, amb la resolució del concurs de propostes per a la redacció conjunta del projecte executiu de l'Institut Escola Xirinacs, el pavelló poliesportiu, el dipòsit d'aigües freàtiques i la instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia.

En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament de Barcelona ha detallat que també "s'està redactant l'avantprojecte" de l'Espai Memorial en la quarta galeria, previst per a principis de setembre.

L'encàrrec de redacció de tots dos documents, a càrrec de l'equip de la proposta guanyadora 'Model, batega!', té un cost d'1,3 milions d'euros i "activa la transformació de l'antic centre penitenciari en un gran pol d'equipaments i espai verd" de l'Esquerra de l'Eixample, seguint les línies estratègiques del projecte d'ordenació de 2022.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha afirmat: "Comencem a caminar cap a una Model que veurem els próxims anys omple de vida, usos de la ciutadania i de memòria democràtica".

El regidor de l'Eixample i tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha explicat que aquesta primera fase coincidirà amb altres transformacions, com la de l'avinguda de Roma i l'entorn de l'estació de Sants, el solar davant de l'Hospital Clínic i el parc de Joan Miró.

INICI DE LES OBRES EN 2026

La Conselleria d'Educació de la Generalitat finançarà l'institut escola, mentre que la resta d'equipaments aniran a càrrec de l'Ajuntament.

L'adreça de l'obra, adjudicada a la Unió Temporal d'empreses (UTE) Santi Vives + Grau Casals + Masana-Bosch, té 9 mesos per a l'execució de la fase de redacció de projecte.

Així, es preveu que l'inici de les obres dels equipaments educatiu, esportiu i de gestió energètica sigui en 2026 i s'estima posar-los en funcionament durant el curs 2027-2028.

10.000 METRES QUADRATS

La licitació conjunta per a la redacció dels projectes es va publicar el juny de 2023 per part del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) per encàrrec del consistori, i la ubicació dels equipaments està prevista en la mateixa peça, situada a la zona sud-oest de la poma, entre els carrers Nicaragua, Provença i Rosselló.

La peça té uns 10.000 metres quadrats, dels quals 5.791,40 corresponen a l'institut escola de 2 línies, altres 2.706,42 els ocupa el pavelló esportiu i 1.305, la central d'energia i el dipòsit d'aigües freàtiques.

L'Institut Escola Xirinacs es construirà als edificis Tallers, que formen part del conjunt arquitectònic de la Model i es reformaran mantenint els criteris d'intervenció del Projecte d'Ordenació de 2022, mentre que el pavelló estarà soterrat i tindrà llum natural.

La central d'energia i el dipòsit d'aigües freàtiques també estaran situats sota terra, i es calcula que "es generi l'energia necessària per cobrir totes les demandes energètiques de calor i fred" dels equipaments de la Model.

Des del seu acte inaugural l'any 2018 fins al juny de 2024, la xifra de persones que han visitat o participat en les 713 activitats organitzades de la Model és de 692.