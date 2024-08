Mireia González substituirà a Núria Parlon com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

L'actual tinent d'alcaldia de Ciutat Educadora, Infància i Joventut de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Mireia González, substituirà com a alcaldessa a Núria Parlon, nova consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat.

En un comunicat d'aquest dilluns, l'Ajuntament ha destacat que González va ser triada primera secretària del PSC en el Barcelonès Nord el 6 de juliol, i que els últims anys ha estat membre de diverses executives locals i de la pròpia federació supramunicipal.

És llicenciada en Pedagogia per la UB, on també ha cursat el postgrau 'Lideratge i comunicació en l'àmbit cultural', i destaquen la seva participació activa en entitats locals relacionades amb el moviment estudiantil, on va arribar a dirigir l'Associació de Joves Estudiants de Santa Coloma.