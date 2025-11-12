La militància de Junts per Sabadell (Barcelona) demana sortir del govern municipal i trencar amb el PSC

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La militància de Junts per Sabadell (Barcelona) ha demanat sortir del govern municipal que encapçala Marta Farrés i trencar així amb el PSC després que no fructifiquessin les negociacions que han mantingut en els últims 3 mesos per redefinir la seva relació.
En un comunicat del president de Junts per Sabadelll, Francesc Baró, han explicat que, en l'assemblea de dimarts, 31 afiliats van votar a favor de sortir del govern municipal (54,39%) respecte al 26 (45,61%) que ho van fer en contra.
La decisió de l'assemblea és vinculant, per la qual cosa ha de ser acatada per l'executiva local i pel grup municipal, i amb això els regidors de Junts Lluís Matas, que és tinent d'alcaldia, i Katia Botta haurien d'abandonar el govern municipal i passar a l'oposició.
No obstant això, Matas i Botta van penjar un video recentment per les xarxes socials en el qual reivindicaven la feina feta i defensaven mantenir el pacte amb els socialistes, i per tant no sortir del govern municipal.
"MASSA DIFERÈNCIES"
Malgrat tot, el comunicat del president de Junts per Sabadell recull que han evidenciat que amb l'alcaldessa i amb el PSC mantenen "massa diferències i que són massa rellevants", la qual cosa considera que impossibilita construir el Sabadell que Junts vol.
Tot i que defensen que Junts té "vocació de govern però no a qualsevol preu", destaquen que trenquen l'acord per decisió dels militants i per donar a Sabadell una perspectiva de futur més coherent, eficient, justa, social i catalanista, detallen.
MOTIUS
Junts per Sabadell considera que el pacte de govern signat amb el PSC l'octubre del 2023 "no ha estat políticament útil ni institucionalment equilibrat" i acusen els socialistes de no apostar per un pla d'habitatge social valent, assequible i de lloguer ni de voler reforçar la presència policial.
També lamenten que no hi hagués un acord per elaborar un mapa de sorolls nocturns per reduir punts conflictius, tampoc entesa per abaixar la pressió fiscal i per defensar el català, entre altres qüestions.