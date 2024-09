Milián (PP) assegura que Collboni està "oferint tinències d'alcaldia" a ERC i els Comuns

Preguntarà en el ple per què Barcelona "pateix més delictes que altres ciutats d'Espanya"



BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha criticat que l'alcalde, Jaume Collboni, "estigui oferint tinències d'alcaldia a ERC i els Comuns, aquells que representen el pitjor del procés i el pitjor del populisme d'esquerra".

En una roda de premsa aquest dimecres, ha presentat les iniciatives que portaran al ple de divendres i ha anunciat que preguntaran a l'alcalde "per què, amb el mateix sistema jurídic, Barcelona pateix molts més delictes que altres ciutats d'Espanya".

Milián ha criticat que a la ciutat falten recursos per als jutjats, la policia al carrer i una reforma del Codi Penal.

Sobre la polèmica que la banda sonora del piromusical de la Mercè només va incloure una cançó en català, ha respost que Barcelona "té problemes molt més greus", com la inseguretat o la falta d'oportunitats econòmiques, i que els partits nacionalistes volen crear unes polèmiques estèrils, textualment.

A més, sobre el ple extraordinari de debat sobre la ciutat, que tindrà lloc divendres abans de la sessió plenària ordinària, ha reclamat que "tingui almenys un dia diferent al ple ordinari", atès que la durada prevista és de poc menys de mitja hora, ha dit.

MÉS INICIATIVES

En el ple de divendres, els populars també presentaran un prec sobre "l'ocupació il·legal de l'edifici número 21 del passatge Alió", al districte de Gràcia, per exigir a l'Ajuntament que faci tot el possible per desocupar-lo i garanteixi la seguretat dels veïns, amb presència policial i càmeres de videovigilància.

I proposaran una declaració institucional per instar el govern de Collboni a reconèixer l'opositor veneçolà Edmundo González Urrutia com a guanyador de les eleccions: "A Barcelona hi viuen milers i milers de veneçolans. El que passa a Veneçuela no ens és aliè".