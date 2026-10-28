El Metro i bus de Barcelona guardaran un minut de silenci per les víctimes a les 20

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Metro i els autobusos de Barcelona guardaran un minut de silenci aquest dimecres a les 20 hores com a mostra de condol per les víctimes mortals de l'accident ferroviari a Toledo.
Ho ha explicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicació a X recollida per Europa Press en la qual també ha expressat la seva solidaritat amb els ferits.
Ha afegit que el minut de silenci també es farà als diferents centres de treball de l'empresa, qui també ha expressat el seu suport als companys dels operadors ferroviaris involucrats.