El Metro de Barcelona reobrirà dilluns la connexió de l'L1 i l'L3 a l'estació de Catalunya

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El passadís de connexió entre les línies L1 i L3 de l'estació de metro de Catalunya reobrirà dilluns vinent 7 de setembre, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat aquest divendres.
TMB ha executat obres adjudicades per un pressupost d'1,2 milions d'euros per renovar tots els elements de l'enllaç subterrani, a més de per dur a terme tasques de revestiment vertical, obra civil, instal·lacions i comunicacions, a banda de la retirada d'amiant, tot i que ja no era accessible.
Durant el període que el passadís ha estat fora de servei (del 6 de juliol al 6 de setembre), els aproximadament 43.000 usuaris diaris en una jornada laboral han hagut de fer l'enllaç pel carrer.