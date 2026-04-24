El Metro de Barcelona registra 2 milions de viatges per Sant Jordi, "rècord absolut" en un dia

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de metro de Barcelona ha registrat 2.002.000 validacions durant la diada de Sant Jordi, "rècord absolut" de passatge diari al suburbà, la qual cosa suposa un 7% més que la diada de Sant Jordi del 2025, que fins aquest divendres ha estat el dia amb més viatges.
Ho ha explicat aquest divendres Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat, en el qual també diu que ha registrat el dia de més validacions en el conjunt de la xarxa de metro i bus, fins als 2,7 milions de viatges.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que és una fita històrica que no hauria estat possible sense el compromís i esforç del personal de TMB : "Barcelona aposta decididament pel transport públic com a eix de mobilitat", ha afegit.