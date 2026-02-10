El Metro de Barcelona registra un 5% més de viatges diaris a causa de la crisi de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El Metro de Barcelona ha registrat un augment de validacions en el servei amb increments d'entre el 4% i 5% diaris a causa de la situació de Rodalies.
En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament de la capital catalana ha remarcat que les dades situen el Metro com una "alternativa de transport davant la crisi de mobilitat".
Ha detallat que la primera setmana de febrer el nombre total de validacions va ser un 10% superior que la setmana del 12 de gener, l'anterior a la crisi de Rodalies.