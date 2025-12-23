El Metro de Barcelona funcionarà tota la revetlla de Cap d'Any i fins a les 23 hores de la de Nadal

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Metro de Barcelona funcionarà durant tota la nit de Cap d'Any, donant servei des de les 5 del matí del dia 31 fins a la mitjanit del dijous 1 de gener, mentre que de cara a la revetlla de Nadal el servei finalitzarà a les 23 hores.
Per la seva banda, els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) faran l'última sortida la nit del dia 24 a les 22 hores, ha informat TMB en un comunicat aquest dimarts.
En canvi, el dia de Nadal (25 de desembre), el de Sant Esteve (26), i la nit de Reis, el metro circularà de 5 del matí a 2 de la matinada; mentre que el dia de Reis (6 de gener), els últims trens sortiran a les 12 de la nit.
A més, TMB ha recomanat l'ús del metro per moure's durant les dates nadalenques, ja que ofereix un increment del servei de fins al 7,4% respecte a l'oferta habitual, amb més trens especialment en les línies 1, 2 i 3 els caps de setmana amb botigues obertes.
La xarxa d'autobusos també augmenta la capacitat de transport amb més vehicles articulats depenent de la línia i l'operativa de cada dia i la línies del Barcelona Bus Turístic no prestaran servei els festius de Nadal i Cap d'Any.