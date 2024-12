El Metro de Barcelona funcionarà 43 hores sense interrupció per Cap d'Any

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -

Els trens del Metro de Barcelona circularan des de les 5 hores de la matinada del dimarts 31 de desembre fins a la mitjanit del dimecres 1 a dijous 2 de gener, per la qual cosa el servei funcionarà 43 hores sense interrupció per Cap d'Any.

Des de les 9 hores de la tarda del dimarts fins a les 2 de la matinada del dimecres els trens circularan en intervals de poc més de 4 minuts a les línies 1 i 3, de 6 minuts a la línia 5, de 6 minuts i mig a la línia 4 i d'una mica més de 7 minuts a la línia 2, segons informa aquest diumenge Transports Metropolitants de Barcelona (TMB) en un comunicat.

Així mateix, entre les 2 i les 5 de la matinada els trens circularan amb una freqüència de pas de 9 minuts i mig a les línies 1 i 5, de 10 minuts a la línia 4 i d'11 minuts a les línies 2 i 3.

CELEBRACIÓ A REINA MARIA CRISTINA

L'acte que previsiblement serà més concorregut per seguir les campanades i rebre l'entrada de 2025 és el que promou l'Ajuntament de Barcelona a l'avinguda Reina Maria Cristina, amb un espectacle de drons, música i pirotècnia, en una activitat gratuïta i sense límit d'aforament o restriccions.

Per arribar a l'avinguda Reina Maria Cristina, TMB recomana el metro com a mitjà de transport públic "idoni", on el personal d'atenció regularà els fluxos de passatge a algunes estacions a l'inici i final de l'esdeveniment.