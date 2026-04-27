El Metro de Barcelona comptarà amb generadors per moure trens si hi ha una nova apagada

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El Metro de Barcelona incorporarà un sistema de generadors amb autonomia il·limitada que subministraran energia a tota la xarxa perquè els trens es puguin desplaçar fins a l'estació més propera i evitar evacuacions de passatge per les vies en cas d'una nova apagada elèctrica.
Ho ha explicat aquest dilluns Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat, un dia abans que es compleixi un any de l'apagada, període en el qual la companyia explica que ha revisat la seva estratègia per "reforçar el model de seguretat energètica i operativa".
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que es vol evitar que la situació de fa un any es repeteixi en el futur i que han analitzat les necessitats que es van detectar aquell dia, "especialment en els primers moments".
Aquests generadors, a més de moure els trens, garantiran el funcionament durant una apagada dels sistemes essencials a les estacions com la megafonia, comunicació interna, ascensors, sales tècniques i enllumenat.
Ha afegit que el pla també contempla instal·lar un generador per reforçar l'autonomia del Centre de Control de Metro, el qual ja s'ha adjudicat i entrarà en funcionament al llarg d'aquest any, mentre que s'està treballant en la licitació de la resta de generadors.