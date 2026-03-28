Més de 780 persones participen a Barcelona en el 'Cycling Solidari' del Tour de França

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -
Més de 780 persones han participat aquest dissabte en el 'Cycling Solidari' organitzat en el Moll de Marina de Barcelona amb motiu de la sortida del Tour de França 2026 des de Barcelona, ha informat el consistori en un comunicat.
La segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai, i el regidor d'Esports, David Vaig escudar, han donat la benvinguda als participants que han convertit el front marítim en un centre de ciclisme estàtic a l'aire lliure per recaptar fons per a la investigació de malalties cerebrals que es fa a l'Hospital del Mar.
Escudé ha lliurat el xec solidari als investigadors de l'Hospital del Mar per un valor de 8.330 euros, i l'acció solidària s'ha estès a diversos Centris Esportius Municipals (CEM), on els usuaris s'han pogut connectar en línia per pedalejar simultàniament.