Més de 5.100 aspirants en les proves d'accés de la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

5.161 persones s'han presentat aquest dissabte a les proves d'accés per les 128 places de la Guàrdia Urbana i a les 60 dels Bombers del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS), ha anunciat en una nota de premsa l'Ajuntament de Barcelona.

La presència de dones en aquestes convocatòries mai no havia estat tan alta: dels 3.244 aspirants a agent de Guàrdia Urbana, 1.180 són dones i dels 1.867 convocats a la prova de Bombers, ho són 328.

Ha estat el primer cop que els aspirants a agents de la Guàrdia Urbana han hagut d'acreditar el Batxillerat o un títol equivalent, mentre que els futurs bombers han fet per primera vegada la prova de llengua estrangera com a obligatòria i no eliminatòria.

DONES AVUI EN EL COS

Actualment el 5,6% dels 767 efectius són bomberes i, per promoure l'accés a les dones al cos, l'Ajuntament ha reservat per primer cop el 25% de les places en les convocatòries.

Després del canvi en la llei de policies locals i la introducció de quotes de gènere, s'ha assolit aquest any el rècord de presència femenina en la Guàrdia Urbana amb 584 agents.