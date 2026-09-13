Més de 3.000 alumnes inscrits als centres municipals de música de Barcelona per al curs 2026-2027

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Més de 3.000 alumnes s'han inscrit als centres municipals d'educació musical de l'Ajuntament de Barcelona per al curs 2026-2027, que comença aquest dilluns, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
Del total, més de 2.500 alumnes estan matriculats en programes de llarga durada a les cinc escoles de música de la ciutat, i els 500 restants aniran al Conservatori Municipal de Música, als quals se sumen 800 places més en tallers, cursos i activitats durant el curs.
Des de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), que gestiona aquests centre educatius, s'han ofert bonificacions d'un 30%, 50% i 70% per als alumnes de 4 a 18 anys que cursin programes de llarga durada i per a l'alumnat de grau professional del conservatori.