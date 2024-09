Més de 300 treballadors de TMB assisteixen a la preestrena exclusiva d''El 47'

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Més de 300 treballadors de metro i autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han assistit a la preestrena exclusiva de la pel·lícula 'El 47', aquest divendres a la seu de Mediapro, ha informat TMB en un comunicat aquest divendres.

A part de les dues projeccions de la pel·lícula organitzades per la productora del film, The Mediapro Studio, els assistents també han pogut veure un autobús Pegaso 6035-A, un vehicle històric de l'Associació per a la Recuperació i Conservació d'Autobusos (ARCA).

El vehicle que va conduir Vital el 1978 a la línia 47 (Plaça Catalunya-Guineueta) de Transports de Barcelona (TB) era un Pegaso 6035-A amb calca 3249 de color vermell, el primer model articulat que va circular per Barcelona des de l'octubre del 1964.

'El 47', que s'ha estrenat aquest divendres als cinemes, està inspirada en la història de Manuel Vital i els veïns del barri de Torre Baró de Barcelona el 1978.

La pel·lícula està dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per l'actor Eduard Fernández, acompanyat per Clara Segura, David Verdaguer i Carlos Cuevas.