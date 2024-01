Més de 300 inscrits aborden novetats jurídiques locals en els cicles de la Diputació de Barcelona

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Més de 300 inscrits i experts de l'àmbit jurídic han abordat aquest divendres les novetats legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals "amb l'objectiu de facilitar-los la feina", en els seminaris 'Josep Maria Esquerda' de la Diputació de Barcelona.

La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i el president de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Javier Aguayo, han inaugurat aquest divendres al matí el cicle, que la corporació va començar a organitzar fa 29 anys, informa en un comunicat.

Amb la col·laboració de la Fundació Democràcia i Govern Local i l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya, aquests seminaris volen facilitar la tasca dels responsables jurídics dels ajuntaments i les entitats locals a través de l'anàlisi de les innovacions legals i jurisprudencials més recents.

"La formació contínua és bàsica per a la millora de l'administració pública i tenim el compromís d'estar actualitzats en el servei dels municipis", ha subratllat Moret, que ha incidit que la contractació és una de les qüestions que més dificulta la tasca dels ajuntaments, tant per la complexitat com per la falta de recursos tècnics, ha dit.

A més, ha destacat que en aquests espais de debat s'incorporen "els nous elements que marcaran la funció pública en el present i el futur pròxim, com són la digitalització i la intel·ligència artificial".