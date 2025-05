Més de 2.000 persones utilitzen els serveis de busos gratuïts per l'Aplec del Caragol de Lleida

LLEIDA 25 maig (EUROPA PRESS) -

Més de 2.000 persones han utilitzat els serveis de busos gratuïts que l'Ajuntament de Lleida ha posat per l'Aplec del Caragol 2025, celebrat aquest cap de setmana, ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge.

Prop de 1.800 persones han utilitzat el bus nocturn amb parades a demanda i unes altres 300 persones, el bus llançadora que uneix el pàrquing de Copa d'Or amb el recinte de l'Aplec.

La tinent d'alcalde Cristina Morón ha valorat molt positivament l'acollida de les dues línies de transport i ha destacat que l'augment de l'ús del bus té "un doble component de pacificació del tràfic i de millora de la seguretat que reverteix en un millor funcionament" de la trobada.

Per la seva banda, la tinent d'alcalde Carme Valls ha posat èmfasi en el gran increment en l'ús de l'autobús nocturn: "Una eina que s'està consolidant, en cada gran esdeveniment festiu de la ciutat, com un espai segur per a tots".

Durant l'Aplec, que no ha tingut incidents rellevants, s'han desplegat 70 agents de reforç de la Guàrdia Urbana, que han vigilat i regulat el tràfic en els punts amb major afluència de persones i vehicles.