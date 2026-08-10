Més de 100.000 persones participen del programa de capitalitat mundial en arquitectura de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Més de 100.000 persones han participat en els primers cinc mesos de vida del programa de 'Barcelona 2026, Capital Mundial de l'Arquitectura', entre les que han participat en activitats; accions educatives a alumnes; els assistents al Congrés Mundial d'Arquitectes UIA 2026 i els teleespectadors de l'esdeveniment.
En concret, 80.000 persones han participat en les 910 activitats dels 295 espais oferts, a més dels 11.000 alumnes assistents a propostes educatives i els més de 10.000 assistents al Congrés Mundial d'Arquitectes UIA 2026, informa l'Ajuntament en un comunicat.
A través de la televisió i els canals online, les activitats de la capitalitat mundial d'arquitectura han arribat a 274.000 teleespectadors, repartits entre RTVE (262.000) i BTV (12.000), "una mostra de l'interès que ha despertat aquest esdeveniment entre la ciutadania".
De les 910 activitats, 270 ha estat rutes; 241 debats i conferències; 133 exposicions; 123 tallers; 78 visites guiades i 65 propostes de cultura contemporània.
També s'ha inaugurat la Casa de l'Arquitectura, situada a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili al barri de l'Eixample Esquerre, en la qual es pot visitar una gran maqueta de Barcelona i dues exposicions sobre la transformació urbana de la ciutat i els seus reptes de futur.
ACTES DESTACATS
Coincidint amb el Dia Mundial de l'Arquitectura, el proper 5 d'octubre, els aparadors dels comerços de Barcelona exposaran maquetes de despatxos d'arquitectes de la ciutat i, al novembre, s'inauguraran dues grans exposicions 'Picasso: l'arquitecte', en el Museu Picasso i 'Jujol, una arquitectura en obres' en el MNAC, aquesta última comissariada pel poeta Perejaume.
La clausura de la capitalitat mundial se celebrarà al desembre amb una festa popular on es passarà el relleu a la ciutat xinesa de Beijing, que acollirà aquest esdeveniment el 2029.