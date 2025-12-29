Més de 100.000 persones participen en les activitats pel Centenari del Metro de Barcelona

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Més de 100.000 persones han participat en les activitats per commemorar els 100 anys del Metro de Barcelona durant aquest 2025, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat d'aquest dilluns.
Les activitats han inclòs l'exposició de trens històrics restaurats, les visites a les 'estacions fantasma', la cursa nocturna pels túnels del metro i el "viatge al passat" de Passeig de Gràcia que va donar inici al Centenari.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que el Centenari del Metro ja forma part de la memòria de la ciutat i ha afegit: "Hem obert el Metro a tota la ciutadania, amb visites a instal·lacions de treball i espais inaccessibles fins ara com les estacions fantasma".
Bonet ha volgut agrair l'esforç als professionals de TMB per la celebració i organització de totes les activitats i ha recordat: "Ha estat un homenatge a totes les persones que durant 100 anys han aconseguit que avui tinguem un dels millors serveis de metro d'Europa i que ens anima a seguir treballant per millorar encara més i per seguir creixent".
A més, ha destacat el desenvolupament d'activitats que mostren la "sensibilitat de TMB amb el patrimoni, com l'exposició dels trens restaurats i les visites a les estacions fantasma, però també el caràcter solidari d'aquest Centenari amb activitats com la cursa nocturna i la cronoescalada que han permès recaptar fons per a la lluita contra malalties greus".
Fins al 10 de gener es podran veure els trens restaurats a l'esplanada de la Farinera i aquest dilluns s'inaugura l'exposició immersiva del Centenari a l'Espai Mercè Sala, que estarà disponible fins a finals de març.