Més de 100 entitats protestaran al carrer Aragó durant l'exhibició d'F1

Asseguren que la ciutat "no es pot convertir en un parc d'atraccions"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Més de 100 entitats de Barcelona han convocat una protesta dimecres vinent 19 de juny a les 17.30 hores a la cruïlla dels carrers Aragó i Balmes en contra l'exhibició de Fórmula 1 al passeig de Gràcia, que tindrà lloc el mateix dia a les 18.00 hores.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dimarts el membre de la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (Favb) Joan Maria Soler, que ha criticat que l'Ajuntament de Barcelona i el Govern diguin que l'exhibició "és compatible amb les seves polítiques", tot i que ells creuen que va en contra direcció a l'emergència climàtica.

Per la seva banda, el portaveu d'Eixample Respira, Jordi Elgstrom, ha lamentat: "Barcelona no es pot convertir en un parc d'atraccions, estan venent la ciutat davant els nostres nassos".

CONCENTRACIÓ AL CARRER ARAGÓ

La concentració --que preveu activitats, "part de mobilització" i la lectura d'un manifest-- se situarà a l'única via transversal del tram del passeig de Gràcia afectat pel 'road show' que el consistori no preveu tallar.

Aquest dijous en una roda de premsa, l'intendent major en cap de la Divisió de Coordinació de la Guàrdia Urbana, ha detallat diferents talls durant el 18 i 19 de juny a tots els carrers transversals del passeig des de la plaça Catalunya fins al carrer Aragó, que "no quedarà afectat a priori".

Soler ha aclarit que les entitats no estan en contra que hi hagi afectacions en el tràfic de la ciutat, "la qüestió és per a què es talla el tràfic i quina n'és la finalitat".

UN PROBLEMA "GRAVÍSSIM"

El president de l'AVV de la Dreta de l'Eixample, Jaume Artigues, ha reivindicat que en un moment de massificació turística i malestar ciutadà, la ciutat no pot continuar apostant per un model que centra els seus esforços a atreure més turistes.

La membre de Bicibus Eixample Mireia Bosch ha dit que l'esdeveniment d'F1 representa un problema "gravíssim" per a la salut pública i que empitjora la situació de contaminació i soroll a la ciutat.

Amb tot, les entitats han demanat prioritzar polítiques de salut i benestar de les persones i per evitar la gentrificació i l'expulsió del veïnat, treballar en una diversificació econòmica per no dependre del sector turístic i invertir en mobilitat sostenible per assolir uns nivells de soroll i contaminació saludables.

També han exigit aturar "des d'ara mateix la celebració de macroesdeveniments finançats amb diners públics que no són necessaris", finançar la seguretat viària i regular la velocitat, i protegir l'espai públic i promoure'n l'ús comunitari, entre d'altres.