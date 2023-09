La Mercè omplirà Barcelona de centenars d'activitats i concerts a partir d'aquest divendres

La ciutat acollirà un espectacle amb drons i la tradicional cavalcada recorrerà els carrers del centre



BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

La festa major de Barcelona, la Mercè, omplirà la capital catalana de centenars d'activitats artístiques i musicals a partir d'aquest divendres i fins al dilluns 25 de setembre, amb una programació que compta amb espectacles, actuacions artístiques a l'aire lliure i concerts.

El tret de sortida serà aquest divendres a les 19.00 hores amb la lectura del pregó, que anirà a càrrec de l'escriptora Najat el Hachmi al Saló de Cent del consistori, i el Toc d'Inici que tindrà lloc a la plaça Sant Jaume a les 20.00 hores amb figures, danses i grups tradicionals de cultura popular a càrrec dels Ministrils del Camí Ral.

Els actes continuaran dissabte, amb activitats que impregnaran la ciutat de cultura popular, i diumenge (dia de la festivitat) se celebrarà la tradicional missa a la basílica de la Mercè a les 10.30 hores, presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

COLLBONI ASSISTIRÀ A LA MISSA

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assistirà a la missa --a diferència de l'exalcaldessa Ada Colau, que no hi anava-- i també ho faran regidors dels grups municipals, excepte els de BComú, com és habitual.

Quan acabi la missa, que està previst que duri una hora i mitja, Collboni i la comitiva municipal encapçalaran la comitiva popular fins a l'Ajuntament, on les colles castelleres de Barcelona es retrobaran a la plaça Sant Jaume, a les 13 hores.

A la tarda, tindrà lloc un dels actes protagonistes del programa de les festes: la cavalcada de la Mercè, amb una desfilada que tornarà a omplir els carrers del centre de la ciutat de gegants, amb la presència dels gegants de Kíiv (la ciutat convidada d'enguany), i la comparsa Visca Picasso, en homenatge al 50è aniversari de la mort de l'artista.

ESPECTACLE AMB DRONS I LA CAVALCADA

D'entre totes les activitats, destaca un espectacle amb 200 drons a l'espigó del Gas de la platja de la Barceloneta diumenge a partir de les 22.30 hores, i les nits del 22 i 23 de setembre hi haurà un espectacle de focs.

El festival Mercè Arts de Carrer (MAC) canviarà d'ubicació i tindrà lloc al parc de l'Estació del Nord i també hi haurà activitats a l'eix verd de Consell de Cent, al nou espai Oasi MAC.

Els grans escenaris de la cultura popular seran la plaça Sant Jaume, el passeig de Gràcia, l'avinguda de la Catedral --on, entre d'altres, hi haurà el tradicional concert dels cors de Clavé (dilluns 25)--, el Born CCM, la Rambla, els carrers de Ciutat Vella i el Palau de la Virreina.

PIROMUSICAL A L'AVINGUDA MARIA CRISTINA

El Piromusical de la Mercè, dilluns a la nit a l'avinguda Maria Cristina, commemorarà el 30è aniversari del Festival Sónar i inclourà cançons de Rosalía, Kraftwerk, Daft Punk, Bad Gyal, Pet Shop Boys, Björk, Aphex Twin, Maria Arnal i The Chemical Brothers, entre d'altres.

Serà un recorregut global a través de sons experimentals i de veus i ritmes dels cinc continents, i afegirà un petit homenatge al compositor Ryuichi Sakamoto, mort el març d'aquest any.

ELS CONCERTS DE LA MERCÈ

Una de les novetats d'enguany és que no es faran concerts a l'avinguda Reina Maria Cristina (es traslladarà al carrer Menéndez Pelayo), i s'han programat a 16 espais com el Teatre Grec, la Rambla del Raval, els jardins del Doctor Pla i Armengol o l'avinguda de la Catedral.

S'estrenaran espais com la plaça de Can Fabra, el passeig dels Til·lers, i, amb motiu del 30è aniversari del BAM, també preveuen recuperar l'escenari clàssic de la plaça Reial.

Alguns dels concerts més destacats són Suu, Els Catarres, Dani Fernández (dissabte a la platja del Bogatell), Doctor Prats i The Tyets (dissabte a l'escenari de Menéndez Pelayo), a més dels concerts de Boye, Ginestà, Zoo i Vicco aquest divendres a la platja del Bogatell a l'escenari d'Estrella Damm.

METRO TOTA LA NIT

Amb motiu de les festes, el metro funcionarà sense interrupció les nits d'aquest divendres, dissabte i diumenge; i FGC oferirà servei ininterromput de divendres a diumenge en les línies L6, L7, L8 i L12, amb interval de pas d'un tren cada 20 minuts.

Dilluns a la nit --coincidint amb el Piromusical de la Mercè-- FGC reforçarà el servei de l'L8 amb dues circulacions que sortiran des de l'estació de Plaça Espanya a les 22.55 i a les 23.07 hores.