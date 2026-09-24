La Mercè 2026 comença a Barcelona amb més de 100 concerts i 235 actes culturals

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Nil Moliner, Els Amics dels Arts, Els Catarres i La Pegatina completen la programació
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
La festa major de Barcelona, La Mercè, va començar aquest dimecres amb 109 concerts per tota la ciutat i 235 actes culturals dirigits a tots els públics que s'allargaran fins al diumenge.
La lectura del pregó en el Saló de Cent de l'Ajuntament va ser l'inici oficial a les festes dimecres per la tarda, en un acte presidit per l'alcalde Jaume Collboni, i que van pronunciar el cellerer Antoni Falgueras i la seva filla i sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, en una edició 2026 que té Shangai com a ciutat convidada.
Aquest mateix dimecres es van celebrar els primers concerts, com el de rumba catalana de 'Sabor de Gràcia' a l'avinguda de la Catedral, a més de la tradicional Xambanga de gegants de Barcelona a la plaça Sant Jaume.
DIJOUS
Aquest dijous comença amb la tradicional missa a la Basílica de la Mercè, presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i amb la presència de Collboni.
Quan acabi la missa, l'alcalde i la resta del govern i de la corporació municipal encapçalaran la comitiva popular fins a l'Ajuntament per presenciar la Diada Castellera de Barcelona a la plaça de Sant Jaume a les 13 hores.
Minuts abans, la plaça Sant Jaume també acollirà els Balls de l'Àliga i dels Gegants de la ciutat; a les 17 hores se celebrarà la 'Catalunya Freestyle' a la plaça Catalunya, com un dels actes musicals destacats de la jornada, i a les 21 hores Flock Drone Art, de la mà de la ciutat convidada, presentarà un espectacle de 750 drons en el Espigó del Gas.
DIVENDRES
Divendres serà una jornada marcada pels concerts, on la platja del Bogatell acollirà Miki Núñez, Buhos, Sexenni i Nil Moliner, mentre que l'avinguda Maria Cristina tindrà a Els Catarres, Maria Jaume, Els Amics dels Arts i Teràpia de Xoc.
El parc de l'Estació del Nord serà l'escenari per al teatre i la dansa amb obres com 'Les Improvisables', però destaca el cicle Nits al Nord, que oferirà 'L'Última Merda Col·lectiu'; 'Quina quina!', del Maldà, i 'Fandango Reloaded', d'Inka Romaní.
DISSABTE
Dissabte seguirà amb el domini musical amb les actuacions d'Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana a la platja del Bogatell, i les de Leire Martínez i Banda Neon a l'avinguda Maria Cristina.
Per la seva banda, l'avinguda de la Catedral acollirà el MercèDansa al matí; i el passeig de Gràcia serà l'escenari d'una de les novetats d'aquesta edició, 'La Porta de l'Infern', a més del 'correfoc' de la Mercè, de 20.30 a 23 hores.
I sobre la col·laboració amb Shangai, el parc dels Auditoris acollirà l'espectacle de circ 'Xangai Acrobatic Troupe', i el parc de l'Estació del Nord, un altre de dansa xinesa clàssica, 'Xangai Dance School'.
DIUMENGE
Finalment, per a diumenge a les 22 hores la ciutat ha preparat una nova edició del Piromusical de la Mercè per tancar la festa i que aquest any se celebrarà per primera vegada a la platja de la Nova Icària a causa de les obres a la plaça Espanya.
En aquesta ocasió, Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha seleccionat els temes que formaran part de la playlist de l'espectacle, "amb una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats".
Abans, durant el dia, se celebrarà la Diada Històrica Castellera a la plaça Sant Jaume a partir de les 12, i el mateix lloc acollirà a les 16.45 el ball de sardanes de l'Associació Cultural Folklòrica Barcelona, entre altres propostes artístiques repartides per la ciutat.