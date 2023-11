La masia Can Miralletes de Barcelona reobre com un espai infantil i d'educació ambiental

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha reobert la masia Can Miralletes, al barri del Camp de l'Arpa del Clot, com un espai infantil i d'educació ambiental després de reformar-la, ha informat aquest dimarts en un comunicat.

La masia, que data del segle XVIII, s'ha transformat en un espai per al lleure i l'educació ambiental per a nens i famílies, amb una programació basada en jocs i tallers relacionats amb la naturalesa, el clima i la sostenibilitat, tot i que també s'organitzaran activitats per a escoles, entitats socials i culturals i per a la ciutadania en general.

Les obres de reforma han costat 940.000 euros i han suposat una "rehabilitació integral de la masia, per adequar-la als nous usos" i una adequació dels accessos.