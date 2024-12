La masia 'Can Carreres' a Nou Barris de Barcelona tindrà una guarderia municipal cap a 2027

També inclourà un Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

BARCELONA, 24 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte per construir una guarderia municipal (Ebm) i un equip d'atenció a la infància i l'adolescència (Eaia) a la Masia de Can Carreres, al Parc Central de Nou Barris.

Les obres tenen un pressupost d'uns 9 milions d'euros, han de començar a l'estiu de 2025 i "s'allargaran dos anys", informa l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.

87 PLACES: DE 4 MESOS A 3 ANYS

Serà una guarderia per 6 grups, xifra que suposa 87 places de nens de des de 4 mesos fins a 3 anys: aquests grups, per edats, són per a nens de 4 mesos-1 any, d'1-2 anys, i de 2-3 anys.

Donarà servei als barris de la Guineueta, del Turó de la Peira i de Can Peguera.

Quant al Servei d'atenció a la infància i l'adolescència, ocuparà dues plantes de la masia, que inclouran espais d'atenció directa amb 7 sales d'entrevistes, tres d'elles habilitades per entrevistar famílies.

El projecte preserva aquesta masia del barri de la Guineueta, rehabilitada i ampliada, i l'entorn assegurarà l'accessibilitat.