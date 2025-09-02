Martínez Bravo reivindica els Next Generation en l'inici d'obres d'una residència a Barcelona

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha reivindicat el paper dels fons europeus Next Generation en l'acte d'inici de les obres de la residència Benavent de Barcelona, al districte dels Corts.
"No només tenim l'administració local i autonòmica, també és important remarcar que el nou equipament es finançarà amb fons Next Generation que tenen l'objectiu de seguir fent una Europa social i compromesa", ha expressat en roda de premsa aquest dimarts junt amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
El nou equipament per a persones grans a Barcelona ha estat llargament reivindicat pels veïns i aquest dimarts s'ha donat inici als treballs que, una vegada acabats, oferiran 80 places de residència i altres 30 para Dins de Dia.
Martínez Bravo també ha reconegut la força veïnal que ha ajudat al fet que es comenci a construir l'edifici i ha remarcat que per a això s'han trobat "un govern local i autonòmic compromès a escoltar a la ciutadania".
Finalment, ha assegurat que des del Govern estan afrontant el repte de l'envelliment com una prioritat "creant 6.000 noves places residencials durant la legislatura i que siguin de qualitat".