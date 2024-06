Martí reivindica l'aportació cultural de Barcelona al món i insta a apostar "pels seus creadors"

Participa en un debat a l'Ateneu Barcelonès



BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El Secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí Grau, ha reivindicat l'aportació cultural de Barcelona al món i ha instat a apostar "pels seus creadors", aquest divendres en la conferència 'La capitalitat cultural de Barcelona', dins de Diàlegs de la Fundació Barcelona.

El debat, moderat per la directora del diari 'Ara', Esther Vera, ha tingut lloc a l'Ateneu Barcelonès, al costat del membre de la junta de govern de la Fundació Barcelona Xavier Bru de Sala, amb qui Martí ha debatut la situació de la cultura a la capital catalana.

Hi han assistit alts càrrecs del sector cultural de Barcelona, com el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Joan Oliveras; la presidenta del consell d'administració del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Neus Aranda; el director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela; i la directora de la Fundació MACBA, Cristina López; entre d'altres.

"CIUTAT LABORATORI"

Martí ha qualificat Barcelona de "ciutat laboratori, sempre oberta a allò nou", perquè, segons ell, necessita estar a l'avantguarda del món i és la gran plataforma de Catalunya.

Per ell, "la idea que Barcelona ha de ser capital d'estat, amb grans institucions com les capitals europees, no acaba d'encaixar" i el que li interessa a la capital catalana no passa per atreure grans esdeveniments, ha dit.

En aquest context, ha indicat que, tot i que "està bé" que se celebri el 'road show' de Fórmula 1 al centre de la ciutat --en el marc del Gran Premi d'Espanya 2024--, ell no ho faria al passeig de Gràcia.

LA METRÒPOLIS DE BARCELONA

Bru de Sala ha assenyalat que "Barcelona l'han fet culturalment els catalans" i ha lamentat, textualment, que la metròpolis de Barcelona --que, segons ell, abasta Vilanova i la Geltrú, Mataró i Manresa-- no té ningú que vetlli per ella.

"Hem de millorar el capital social de la ciutat abans de la capitalitat de la ciutat", ha reivindicat Martí, que ha afirmat que el sistema de vegueries de Catalunya quadra amb les dinàmiques culturals de les àrees metropolitanes, que exigeixen governs metropolitans.

Per la seva banda, Bru ha assenyalat que "la capitalitat dels esdeveniments s'ha de poder articular d'una altra manera i incorporar la metròpolis a la ciutat, i la ciutat a la metròpolis".