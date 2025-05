Martí (Junts) veu propaganda en el balanç de Collboni i li sembla que el 30% és la seva "obsessió"

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha definit el balanç de meitat de mandat de l'alcalde Jaume Collboni com un exercici de propaganda i ha dit que el 30% de reserva per a habitatge assequible en les noves promocions no solucionarà el problema de l'habitatge i que sembla la seva "obsessió".

"Avui ha intentat d'alguna manera sortir i fer un pas endavant per fer oblidar la realitat, que és que hi ha hagut una crisi de govern que va provocar ell mateix en nomenar nous regidors, contractar nous comissionats i castigar públicament alguns dels seus edils", ha dit aquest dimecres en una atenció als mitjans després de la roda de premsa de balanç sobre els seus dos primers anys a l'alcaldia.

Ha qualificat de "fracàs" i feble el seu govern; li ha retret el fet de no tenir programa polític i ha anunciat que JuntsxBarcelona, en les seves paraules, dona formalment per acabat aquest mandat municipal atès que, segons ell, Collboni no ha resolt o millorat els problemes de la ciutat, els quals ha situat en l'accés a l'habitatge, la inseguretat, la neteja o la mobilitat.

"OBSESSIÓ" AMB EL 30%

Martí ha expressat que Collboni "sembla tenir una obsessió personal" amb la mesura del 30% --sobre la qual creu que no solucionarà el problema de l'habitatge a la ciutat-- i ha criticat que el seu partit encara no ha tingut resposta a les sis propostes per pal·liar la problemàtica.

Ha afegit que Junts "sempre" ha optat pel diàleg i la negociació i ha lamentat que el primer edil no tingui, en les seves paraules, voluntat d'arribar a acords, bé sigui amb el 30% o amb altres mesures.

Ha retret a l'alcalde la seva "prepotència i menyspreu" i li ha recordat que JuntsxBarcelona és la primera força municipal de la ciutat.