Martí veu "intolerable i impropi" que s'expulsés els cantaires de la Sagrada Família

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha qualificat d'"intolerable i impropi d'un estat democràtic" que s'expulsés els cantaires de la Sagrada Família per portar senyeres i voler cantar Els Segadors.
En una anotació a X aquest dijous, Martí ha reclamat que algú "s'expliqui i assumeixi responsabilitats".
Ha lamentat que s'expulsés "gent de pau d'un acte tan extraordinari com va ser el de la benedicció de la torre de Jesucrist", després que fonts de la Delegació del Govern central consultades per Europa Press expliquessin que els cantaires que van ser "convidats a sortir" per portar simbologia independentista.