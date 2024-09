Martí (Junts) veu compatible "una oposició dura" a Collboni amb un diàleg obert

Es reuneix amb l'alcalde per primera vegada des que és líder del grup municipal

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat aquest divendres que és "compatible fer una oposició dura i exigent amb mantenir un diàleg obert" amb l'alcalde, Jaume Collboni.

Ho ha dit aquest divendres en roda de premsa després de reunir-se amb Collboni (a petició de l'alcalde), en el que ha estat la seva primera trobada des que Martí va substituir l'exalcalde i exlíder de Junts al consistori Xavier Trias, i coincidint amb l'inici del curs polític.

Martí ha detallat que en la reunió, que ha tingut, en les seves paraules, un to cordial i amable, el govern municipal li ha explicat els seus plans de futur i ell els ha traslladat les seves prioritats "com a principal grup de l'oposició".

No obstant això, ha aclarit, textualment, que la cordialitat no amaga la seva desconfiança: "No és fàcil confiar plenament amb una persona que ens va enganyar".

"PERSPECTIVA INCERTA" DE PACTES

Sobre possibles acords de governabilitat, Martí ha detallat que ha "tingut la sensació que el senyor Collboni en aquests moments continua liderant un govern que no té full de ruta" i ha dit que el govern municipal té una perspectiva incerta respecte amb qui vol fer les coses.

Preguntat per un possible pacte de Junts amb el govern municipal, ha respost "no" i ha afirmat que la seva feina és fer compatibles una oposició implacable amb una capacitat de diàleg i d'arribar a algun consens de ciutat.

Així mateix, Martí ha assenyalat que Junts "sap que ERC ha aturat el pacte d'acords que tenien per entrar al govern municipal", atès que el partit està en un procés d'afebliment i divisió interna, i d'una certa descomposició a nivell general, ha dit.

D'altra banda, ha recordat que Colau "se n'anirà de l'Ajuntament en el ple d'octubre i els Comuns faran oposició", per la qual cosa ha afirmat que el govern municipal té perspectives de continuar sent minoria.

"Això és molt negatiu perquè la ciutat no espera que el senyor Collboni decideixi les coses. La ciutat tira endavant i hi ha molts problemes que no es resolen de cap manera", ha indicat.

"TRES EN RATLLA SENSE PREMI"

Martí també ha destacat que els socialistes governen a l'Ajuntament de Barcelona, al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat i ha dit que actuen d'una manera molt partidista: "Un tres en ratlla sense premi".

Ha assenyalat que en la reunió ha demanat a Collboni "la seva atenció i proactivitat" sobre la proposició de llei que es votarà en el ple del Congrés dels Diputats dimarts vinent relativa a la lluita contra la multireincidència delictiva, perquè el PSC hi voti a favor.

A més a més, ha recordat que Collboni no pot aprovar "segons quines coses" que han de comptar amb consens, com els pressupostos del 2025, les ordenances fiscals, l'ordenança de civisme i la carta municipal, entre d'altres.

En preguntar-li pels pressupostos del 2025, Martí ha assegurat que és un assumpte que no s'ha tractat en la trobada i ha afirmat que creu que la prioritat del govern és aprovar els pressupostos amb una base tripartida, "una fórmula que ja s'ha provat i ha fracassat".