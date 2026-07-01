Martí (Junts) retreu a Collboni un "retard de 8 anys" amb l'Arxiu de la Ciutat a Can Batlló

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha celebrat que es desencalli el projecte del nou Arxiu de la Ciutat al recinte de Can Batlló, al districte de Sants-Montjuïc, amb l'inici de les obres el 2027, però ha retret a l'alcalde Jaume Collboni que arriba amb un "retard de 8 anys".
En un comunicat aquest dimecres, Martí lamenta que la "inacció" dels governs de l'exalcaldessa Ada Colau i de Collboni hagin doblat el cost del projecte, ja que segons ha anunciat l'alcalde la inversió serà de 98 milions, mentre que el 2018 era de 47.
Ha recordat que és una actuació impulsada per l'exalcalde de CiU Xavier Trias el 2015, qui ja va obtenir el suport "unànime de tots els grups municipals per facilitar una visió global de tot el patrimoni documental de l'Ajuntament amb la unificació de l'Arxiu Municipal en un sol edifici i situant-lo ja a Can Batlló".