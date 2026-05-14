Martí (Junts) retreu a Collboni que pensi que amb ser "un bon publicista ja n'hi ha prou per ser alcalde"

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, que pensi que amb ser "un bon publicista n'hi ha prou per ser alcalde", després d'anunciar dimecres la intenció d'eliminar els creuers que fan escala a la ciutat.
En un comunicat aquest dijous, ha assenyalat que Collboni pateix la "síndrome de la bombolla del cotxe oficial" i ha qualificat l'anunci de globus sonda, com totes les propostes que fa que no arriben enlloc, segons el regidor de Junts.
"La publicitat i la propaganda són necessàries per complementar una acció de govern", ha sostingut Martí, però ha lamentat que Collboni ja fa 3 anys que és alcalde i no ha aconseguit res del que aleshores va dir que faria, com fer front a la inseguretat i a la crisi de l'habitatge.