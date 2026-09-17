Martí (Junts) retreu a Collboni i Parlon "un any perdut" en el conveni entre els Mossos i la Urbana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha retret a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i a la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, haver perdut temps amb el conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana signat aquest dijous: "Un any perdut".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha assenyalat que el Govern municipal i la Generalitat, tots dos encapçalats pel PSC, han estat negociant el conveni tot el mandat, el qual va ser aprovat en el ple de Barcelona al maig, "i fins avui no l'han signat, foto inclosa".
"Són molt lents. Molt", ha lamentat el líder postconvergent a la capital catalana, que també ha recordat que Junts va presentar un prec per renovar el conveni el febrer passat, que també va ser aprovat en la comissió.