Martí (Junts) retreu a Collboni i Colau haver "paralitzat" la construcció a Barcelona

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha retret a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i a l'exalcaldesa Ada Colau haver "paralitzat el sector de la construcció" en els últims 9 anys a la capital catalana.

En una entrevista aquest dissabte a 'Cope Catalunya', segons informa el mitjà de comunicació en un comunicat, Martí s'ha mostrat "disposat a negociar" amb Collboni les modificacions necessàries per canviar la planificació urbanística i que no sigui obligatòria la reserva el 30% per a habitatge públic en les noves promocions.

Ha opinat que els canvis han d'anar de la mà dels sectors productius implicats que, segons ell, són els que han de dir "si les modificacions que es proposen es poden fer o no".

EVITAR LÍMITS Al SECTOR PRIVAT

Martí ha remarcat que des de l'àmbit municipal les competències són limitades en política d'habitatge, però ha demanat evitar "que es posin mesures que limitin l'oferta, que impedeixin a promotors i constructors fer obra nova o que castiguin el petit propietari o el mercat".

Així mateix, ha advertit que les solucions per aconseguir habitatge a un preu assequible no es poden fer "d'un dia per l'altre", sinó que són polítiques a mitjà i llarg termini, i ha reivindicat, textualment, un gran pacte d'estat per abordar el problema.