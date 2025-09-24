Martí (Junts) reitera a Collboni que "prengui les mesures necessàries" per impedir delictes a La Mercè

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reiterat aquest dimecres a l'alcalde, Jaume Collboni, que "prengui les mesures necessàries" per impedir delictes durant les festes de la Mercè.
Així s'ha expressat en una atenció a la premsa des de l'Ajuntament després de la comitiva de la Mercè que ha recorregut els carrers de Ciutat Vella aquest dimecres al matí des de la basílica de la Mercè fins a l'edifici consistorial.
Martí ha afirmat que Junts ha demanat a Collboni els últims dies prendre mesures en quant a prevenció i dispositius policials i de convivència perquè, fora del context de la festa major, veu episodis "gairebé diaris" de situacions perilloses.
També s'ha referit a l'enquesta electoral publicada aquest dimecres per 'El Periódico': ha augurat que "el veredicte de 2027 no tindrà res a veure" i ha dit a Collboni que mai ha guanyat unes eleccions.
Ha afegit que l'enquesta reflecteix que un 51,4% de barcelonins diu que la ciutat ha empitjorat en els últims temps: "És molt greu i és atribuïble al govern actual".