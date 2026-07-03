Martí (Junts) lamenta el tiroteig mortal i demana a Collboni "recuperar" la seguretat

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha lamentat el tiroteig mortal en què ha mort un adolescent al parc de la Pegaso de Barcelona i ha criticat l'alcalde, Jaume Collboni, qui considera que està superat pels esdeveniments i li ha demanat "recuperar" la seguretat a la ciutat.
"El senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat. Ell i el seu govern. El que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde", ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans.
Ha promès que el primer que farà si és alcalde és liderar les polítiques públiques de seguretat i prevenció al capdavant de la Guàrdia Urbana, cosa que, ha apuntat, hauria d'estar fent Collboni en lloc de demanar coses a altres administracions socialistes.