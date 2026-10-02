Martí (Junts) diu que Barcelona "no es mereix un alcalde que governa per als interessos del PSOE"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha criticat la defensa de l'alcalde, Jaume Collboni, dels decrets del Govern central sobre habitatge que no s'han aprovat al Congrés aquest divendres i ha afirmat que Barcelona "no es mereix un alcalde que governa per als interessos del PSOE i de Pedro Sánchez i no per als barcelonins".
"Si l'alcalde considera 'vitals' uns decrets improvisats, elaborats en pocs dies per un govern espanyol en dificultats parlamentàries, és perquè reconeix implícitament el fracàs absolut de les seves pròpies polítiques", ha sostingut en un comunicat.
Ha assegurat que el seu grup no pot acceptar lliçons d'un partit que "ha estat governant Barcelona pràcticament de manera ininterrompuda des de la tornada de la democràcia i que és, per tant, el principal responsable que la ciutat hagi arribat a la situació tan greu que viu avui en matèria d'habitatge".