Martí diu que reivindica el llegat positiu de CiU però no "exactament" la seva herència

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a alcaldable en les primàries del partit per a les eleccions municipals del 2027, Jordi Martí Galbis, ha afirmat aquest dijous que intenta aprofitar el llegat positiu de CiU tot i que no reivindica "exactament" la seva herència.
"Convergència va ser un partit en el qual jo vaig militar, que va fer coses molt importants per al país, però que ja no existeix", ha dit en una entrevista a 'Ara' recollida per Europa Press, on ha remarcat que, segons afirma, la part bona dels llegats s'ha de mantenir i actualitzar.
Ha assegurat que és militant de Junts des del primer dia i que es considera a ell mateix com "una persona d'ordre i centre progressista".
Ha qualificat les primàries del partit a Barcelona com una "oportunitat" i ha expressat que li agradaria convertir-se en el candidat de consens i que el seu pas endavant té una lògica de continuïtat.
Sobre la carta del portaveu de Junts i regidor del partit a Barcelona, Josep Rius, en la qual es descartava de la carrera electoral, Martí ha apuntat que li va sorprendre la seva decisió.
RELACIÓ AMB PUIGDEMONT I AC
Ha afirmat que li va comunicar al líder de Junts, Carles Puigdemont la seva intenció de concórrer a les primàries i ha destacat que la seva relació tant amb Puigdemont com amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha estat sempre "excel·lent".
Preguntat per una eventual entrada d'Aliança Catalana (AC) al consistori barceloní, ha expressat que ell sempre diu que no creu les enquestes i ha qualificat el partit de "bastant" extrem.