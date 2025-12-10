Martí (Junts) desvincula l'acord amb Collboni sobre l'ordenança de civisme de futurs pactes

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha desvinculat l'acord assolit amb l'alcalde, Jaume Collboni, per a la modificació definitiva de l'ordenança de civisme de futurs pactes amb el govern municipal.
"Això no és un pacte de Junts amb Collboni, de Collboni amb Junts. És un compromís electoral de Junts per Barcelona", ha assegurat el líder postconvergent, que ha instat l'executiu a que, un cop s'aprovi la nova norma, la faci complir.
Preguntat per la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, que tant Junts com el govern municipal defensen que ha de ser modificada, ha assenyalat que serà "difícil mentre el senyor Collboni i el PSC no moguin fitxa".