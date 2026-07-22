Martí (Junts) demanarà a Collboni que exigeixi a l'Estat les inversions promeses a Barcelona

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha avançat que en el ple del juliol demanarà a l'alcalde, Jaume Collboni, que exigeixi al Govern de l'Estat totes les inversions compromeses a Barcelona i en "el conjunt del país" que no s'han dut a terme.
Així ho ha expressat en una roda de premsa aquest dimarts en la qual ha criticat el conformisme de Collboni en aquesta qüestió, després de saber-se que el 2025 Catalunya "només va rebre el 8,6% del total de la inversió estatal executada, mentre que l'Estat tan sols ha executat el 58% de les inversions pressupostades a Catalunya".
"No estem davant un fet puntual sinó d'una infrainversió crònica i sistemàtica que perjudica directament Barcelona en infraestructures de mobilitat, a Rodalies, també en equipaments i en projectes clau per a la ciutat com la Sagrera i Sants", ha sostingut.
PLA PER ALS COMERCIANTS
D'altra banda, Martí també ha explicat que reclamaran que el Govern municipal implementi un pla "urgent" de suport als establiments i veïns afectats per obres de llarga durada i per grans esdeveniments socials de gran impacte.
Ha posat d'exemple l'"impacte negatiu" sobre el teixit comercial del Tour de França o la visita del papa Lleó XIV, a més de l'esvoranc per les obres de l'L9 del Metro a Sant Gervasi.