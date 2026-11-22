Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha registrat 7 preguntes "urgents" dirigides a l'alcalde, Jaume Collboni, per exigir explicacions sobre l'autorització de la Cursa de les Dones d'aquest diumenge, en què 9 dones han resultat ferides després de caure la branca d'un arbre per les fortes ratxes de vent que han afectat Catalunya.
"L'Ajuntament sabia que hi havia un risc real de vent fort. Va tancar els parcs. Però va permetre que milers de dones correguessin per una avinguda amb arbres sense que, aparentment, s'hagués inspeccionat l'arbrat del recorregut ni s'hagués valorat seriosament la suspensió o modificació de la prova", ha afirmat en un comunicat.
Per al cap del grup de Junts per Barcelona, la gravetat de l'incident va més enllà de les lesions físiques de les afectades i "posa en qüestió la responsabilitat del Govern municipal en la presa de decisions prèvies a la celebració de la prova".
Martí ha recordat en el seu escrit que Protecció Civil de la Generalitat havia activat el pla Ventcat davant la previsió de fortes ratxes de vent.
INVESTIGACIÓ TÈCNICA
A més, la formació ha demanat informació sobre l'estat de conservació dels arbres de l'avinguda Meridiana i els criteris per mantenir la prova després de l'accident.
Ha demanat també obrir una investigació tècnica, poder accedir als informes de seguretat i revisar urgentment els protocols per a actes multitudinaris.