Martí (Junts) demana a Collboni que "agafi el toro per les banyes" als problemes de Barcelona

Promet una oposició contundent davant la "vocació" de tripartit de Collboni



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reclamat aquest dimarts a l'alcalde, Jaume Collboni, que "agafi el toro per les banyes" a problemes de la ciutat, un cop passades les festes de la Mercè.

Així s'ha expressat en una atenció a la premsa des de l'Ajuntament després de la comitiva de la Mercè que ha recorregut els carrers de Ciutat Vella aquest dimarts al matí des de la basílica de la Mercè fins a l'edifici consistorial.

"Demà (dimecres) les festes de la Mercè hauran acabat, però el senyor Collboni continuarà sent un alcalde en minoria", ha dit, i ha afegit que el govern municipal del PSC no té un full de ruta per a la ciutat.

"RECEPTES ALTERNATIVES" DE JUNTS

Ha dit que Junts portarà al ple d'aquest divendres dades que demostren que la ciutat "amb el senyor Collboni no funciona" i que, segons les enquestes, les principals preocupacions dels barcelonins són la seguretat, la crisi de l'habitatge o la neteja.

Martí veu en Collboni "vocació" de fer tripartits amb ERC i els Comuns, però ha afegit que, malgrat això, Junts continuarà exercint, textualment, una oposició clara, contundent i útil per a la ciutadania.

"Portarem receptes per portar el govern a les nostres tesis; que ells rectifiquin i enfoquin els problemes de la ciutat amb receptes alternatives", ha defensat.