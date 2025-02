Martí (Junts) critica el PSOE per no haver incorporat els lloguers de temporada en la llei d'habitatge

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de JuntsXBarcelona, Jordi Martí, ha criticat el PSOE per no haver incorporat els lloguers de temporada en la llei d'habitatge, després que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hagi plantejat aquest dimarts al Govern central "equiparar" la regulació dels lloguers als de temporada.

En un missatge a X recollit per Europa Press, Martí ha demanat aquest dimarts a Collboni menys declaracions i menys demandes de cara a la galeria i més actuacions: "Com sempre, tard i malament".

"Els seus del PSOE el podrien haver incorporat en la llei d'habitatge i no ho van fer. Els socialistes governen a tot arreu. Per tant, menys declaracions, menys demandes de cara a la galeria i més actuar. Com sempre, tard i malament", ha explicat.