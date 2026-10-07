Martí (Junts) creu que l'Enquesta de Serveis de Barcelona "certifica el fracàs" en habitatge

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat que l'Enquesta de Serveis Municipals 2026 posa al seu lloc l'alcalde, Jaume Collboni, i "certifica el fracàs" en la gestió de l'habitatge a la ciutat.
"Quan Collboni va arribar a l'alcaldia, l'habitatge era un problema per al 9,6% dels barcelonins. Avui ho és per al 23%. En 3 anys gairebé ha triplicat la seva incidència. Això no és una crisi heretada: és un fracàs fabricat", ha dit en un comunicat aquest dimecres.
Ha lamentat que el Govern municipal hagi amagat aquest treball, elaborat de febrer a abril, gairebé 5 mesos, la qual cosa ha considerat una decisió política perquè "els barcelonins no sàpiguen el que pensen els barcelonins".