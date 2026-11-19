BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat que el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, ha reconegut que la ciutat "està bruta" després d'anunciar aquest dijous un increment del pressupost del servei de neteja i recollida de residus per 23,5 milions d'euros.
"Avui el govern Collboni ha signat la seva pròpia acta de defunció en matèria de neteja. Reconeix a sis mesos d'acabar el mandat que Barcelona està bruta i que el seu gran projecte estrella, el Pla Endreça, ha estat un fracàs absolut", ha assenyalat en un comunicat.
Ha recalcat que la incorporació de 99 treballadors constata que el problema "ha crescut i s'ha cronificat durant tot el seu mandat" i que, per això, és una rectificació i no un reforç.