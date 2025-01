Martí (Junts) creu que "Collboni no és de fiar" i que ha defraudat molta gent que va creure en ell

No s'ha descartat com a candidat del partit als pròxims comicis municipals del 2027

El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "no és de fiar" i que ha defraudat molta gent que va creure en ell.

"Va dir abans de les eleccions que no pactaria amb Colau i hi va pactar, i després de les eleccions ha decidit que tot continuï igual", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que les polítiques que duu a terme són de continuïtat respecte a les de Colau, que continua, a parer seu, practicant el colauisme sense Colau.

Ha afegit que la decisió d'ocupar l'alcaldia a qualsevol preu "sense programa de govern, sense projecte de ciutat i sense prou suport per governar", està fent que aquest sigui un mandat, en les seves paraules, perdut, i que la ciutat no funcioni.

30% D'HABITATGE PROTEGIT

Preguntat sobre quina és la seva posició respecte a la reserva del 30% a habitatge protegit, el postconvergent ha expressat que està a favor de mantenir-la "però amb unes condicions noves".

Entre les quals, ha destacat una modificació del plantejament i una flexibilització per facilitar que aquesta mesura sigui efectiva perquè "fins ara no s'ha pogut dur a terme per la negativa dels operadors", i ha afirmat que no sap si Collboni està disposat a negociar.

CANDIDATURA AL CAPDAVANT DEL PARTIT PER AL 2027

"En aquest moment em limito estrictament i exclusivament a exercir la presidència del grup municipal. No em descarto i estic en disposició de fer aquest pas endavant", ha dit en preguntar-li sobre la possibilitat de presentar-se com a candidat al capdavant del partit.

Ha expressat que aquest maig es definirà "el lideratge electoral del 2027", després d'afegir que la direcció estratègica d'aquest procés no és exclusiva del grup municipal, sinó que també correspon a la direcció de Junts per Catalunya.