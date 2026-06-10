Martí (Junts) contraposa la figura del Papa amb la "corrupció" i la propaganda socialista

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha contraposat la figura del papa Lleó XIV amb el "socialisme regnant a tot arreu: Madrid, Generalitat i Ajuntament, caracteritzat per la corrupció dels primers, la resignació dels segons i la falta de respostes i molta propaganda dels tercers".
Així mateix, el líder postconvergent ha celebrat com una "fita històrica" la visita del pontífex a la capital catalana, a qui ha reconegut un lideratge internacional que, segons ell, genera il·lusió i esperança, indica la formació en un comunicat aquest dimecres.
D'aquesta manera, ha afirmat que la seva valoració per la visita de Robert Prevost és doble: "Positiva per la visita del Papa, pel que hem vist fins ara, i molt negativa pel contrast amb qui ens mana a casa nostra", ha sostingut.