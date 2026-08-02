Martí (Junts) confia en un "bon resultat" del seu partit a Barcelona malgrat les enquestes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Junts per Barcelona a les eleccions municipals, Jordi Martí, ha mostrat el seu convenciment de que la seva formació obtindrà un "bon resultat que no tindrà res a veure amb les enquestes".
Martí creu que el resultat que la seva formació obtindrà en els comicis previstos pel maig de 2027 li permetrà "governar la ciutat", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Nacional' i recollida per Europa Press.
"Les enquestes s'han convertit, en general, en un joc de despropòsits, són instruments per dirigir i induir el vot", ha dit, encara que ha confiat en una millora progressiva de la seva candidatura en els sondejos al llarg dels propers mesos.
Ha afirmat que no li preocupa la irrupció d'Aliança Catalana que pronostiquen les enquestes i no ha descartat un eventual pacte post electoral amb la formació que lidera Jordi Aragonès a la ciutat.
Sobre els recents incidents que han afectat a infraestructures de la ciutat, com l'incendi en el Metro o l'esboranc de la L9 del Metro, i de la resta de Catalunya, Martí ha apuntat que "totes les administracions i governs responsables d'aquestes obres són socialistes".