Martí (Junts) celebra el desallotjament de Vallcarca però creu que s'hauria d'haver fet "molt abans"

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

El líder de JuntsXBarcelona, Jordí Martí Galbis, ha celebrat aquest dijous el desallotjament de l'assentament de Vallcarca, però també ha afirmat que "hauria d'haver passat molt abans", ha explicat el grup municipal en un comunicat.

Ha lamentat que "tant el govern municipal anterior d'Ada Colau i Jaume Collboni, com l'actual de només Collboni no hagin ofert solucions socials pensant en les persones que hi malvivien i en els veïns que fa anys que pateixen una situació injusta".

"És una problemàtica social i política que va molt més allà de Vallcarca, és una situació que s'arrossega des de fa molts anys i des del nostre grup hem estat molt crítics amb la gestió municipal que s'ha fet", ha afegit el regidor.