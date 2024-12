Martí: el baròmetre municipal és una "targeta vermella a les polítiques dels últims 9 anys"

Creu que la seva formació està infrarepresentada en la intenció de vot

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reaccionat a les dades del baròmetre municipal d'aquest dilluns valorant-les com una "targeta vermella a les polítiques dels últims 9 anys", en què han governat la ciutat Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC).

"El govern de Collboni no només és feble i en minoria, sinó que està paralitzat. No existeix cap projecte ambiciós ni capacitat per resoldre els grans problemes de Barcelona, des de la inseguretat fins a l'accés a l'habitatge, mentre la ciutat perd oportunitats", ha traslladat Martí en un comunicat de la formació.

Ha criticat que la inseguretat continuï sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, i que l'accés a l'habitatge s'hagi convertit en la segona prioritat a resoldre, després d'augmentar en els últims 6 mesos: "On fins ara teníem un primer i, a distància, un segon problema, ara els barcelonins i barcelonines tenim dos grans primers problemes", ha dit.

També ha assenyalat que l'alcalde, Jaume Collboni, ha suspès en la seva valoració per part dels ciutadans: "La nota que rep l'alcalde és molt dolenta en comparació amb l'exercici constant de publicitat i propaganda que fa i torna a suspendre, amb un 4,8".

INFRAREPRESENTACIÓ

Sobre la intenció de vot, Martí ha afirmat que el baròmetre està desfigurat i que infrarepresenta la intenció de vot real de la seva formació: "l'apartat d'intenció de vot és una broma, sobrerepresentant el PSC de Collboni i infrarepresentant altres grups, especialment Junts".

Segons l'enquesta, la formació que va guanyar les eleccions el 2023 seria la quarta opció dels barcelonins, amb el 5,7% dels suports, per darrere del PSC (14,4%), BComú (8,7%), i ERC (5,8%).