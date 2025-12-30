Martí (Junts) assegura que el baròmetre municipal "certifica el fracàs absolut de Collboni"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat que el baròmetre municipal publicat aquest dimarts "certifica el fracàs absolut de Collboni amb dades absolutament demolidores" i ha criticat que aquesta enquesta està sistemàticament esbiaixada, textualment.
Ha afirmat que l'enquesta "entrevista molts més votants del PSC i ERC dels que realment van votar a aquestes formacions" i, al seu semblar, infrarepresenta als votants de Junts, recull la formació en un comunicat aquest dimarts.
També ha criticat la gestió en matèria d'habitatge realitzada per l'alcalde, Jaume Collboni: "Com més Collboni diu que la seva prioritat és l'habitatge, més s'agreuja el problema", li ha retret i ha dit que les dades de l'enquesta mostren que l'alcalde fracassa en habitatge, fracassa en seguretat, fracassa en economia i fracassa a generar confiança, en les seves pròpies paraules.